В Москве вышла в прокат анимационная картина «Мальчик-дельфин»

Это история не только для детей, но и семейного просмотра – международная копродукция России, Германии, Турции. История спасения дельфинами людей вдохновила на написание сценария Яну Кузьмину. Режиссером выступил Мохаммад Хейрандиш, для которого картина стала дебютом. Предпремьерный показ состоялся в МИРАЖ СИНЕМА ЕВРОПОЛИС.

«Мальчик-дельфин» — замечательная картина о дружбе дельфинёнка Снежка и мальчика, по роковому стечению обстоятельств оказавшемуся на дне морском после авиакатастрофы. Маленькому герою удастся пройти немало испытаний, чтобы вновь увидеться с мамой. Конечно, ему помогут Снежок и храбрый капитан Мурварид и всё обитатели подводного мира.

«Мальчик-дельфин» та картина, что содержит высококлассную анимацию, а также отсылки к самым разным сказкам народов мира. Взрослый и маленький зритель найдут параллели к «Сказке о храбром солдате» Евгения Шварца (фильм А. Роу «Марья-искусница»), путешествиям Синдбада-морехода, историям о лечебных зельях, часто встречающихся в культуре народов Латинской Америки, дальних островов.

Марина АБРАМОВА

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