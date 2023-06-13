В Москве запустили Киноконструктор.РФ

Платформа КИНОКОНСТРУКТОР.РФ запущена в полном объеме для создания проектов, поиска специалистов и локаций. Количество киноспециалистов, зарегистрированных на платформе, превысило 4800. На платформе размещено и прошло модерацию более 100 проектов.

В настоящее время на платформе открыты 3 конкурса кинопроектов:

поиск сценариев для киножурнала «Вслух» кинокомпании Артос,

сценариев короткометражных фильмов в рамках проекта «Дальний Восток, я люблю тебя»,

а также сценариев полнометражных детских и юношеских фильмов для кинокомпании «Айрис Филмс».

Партнерами проекта выступают крупнейшие стриминговые платформы России - ИВИ, Окко, Премьер. Уже сейчас можно сделать предварительные выводы о том, какие темы волнуют сценаристов сильнее всего. Среди проектов созданных не в рамках конкурсов наиболее популярными темами являются «социалка» и фантастика.

Проект КИНОКОНСТРУКТОР.РФ приносит первые практические результаты. На конкурс киносценариев для журнала «Вслух» было прислано порядка 30 проектов, которые переданы экспертам кинокомпании, 3 сценария компания уже взяла в работу. Конкурс все еще продолжается.

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