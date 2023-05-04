В Москве завершились съемки комедийного сериала «Мастодонт». Премьера картины на тему «отцов и детей», а также семейных ценностей ожидается на платформах в сентябре 2023 года. Его производством занимается кинокомпания «Эволюшн Пикчерс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Минцифры РФ.

Роли в картине исполняют Федор Добронравов, Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев, Ирина Безряднова, Марк Вдовин, домашний робот-помощник Василиса и другие.

Начать с чистого листа можно в любом возрасте. Даже когда тебе 60 лет и кажется, что у тебя все в порядке. Виктор Молодцов (Фёдор Добронравов) — одинокий вдовец, чиновник «старой закалки» мэрии Зауральска, не признающий современные технологии, неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь… И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца Екатерина Кулик (Ольга Медынич) очень уверенная, жесткая и прогрессивная — постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов «по связям» находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в Министерство. Он едет в Москву, разобраться действительно ли это его дочь, а если да - завоевать ее доверие.

Авторы картины отмечают, что сериал — прежде всего история отношений: в семье, коллективе, между разными поколениями и даже… с роботами. В череде комедийных и лирических перипетий Виктор Петрович проходит множество ситуаций на пути сближения с дочерью. При этом он погружается в мир «цифры», где оказывается, что его коммуникационные навыки очень хорошо сочетаются с технологиями. Даже робот Василиса, которая «живет» вместе с Виктором Петровичем в квартире его московского друга, попадает под обаяние провинциального чиновника и становится более «человечной».

Актёр Федор Добронравов отметил, что «Мастодонт» — сериал «о доброте, дружбе, любви, семье, детях, внуках, о том прекрасном, что всегда будет традиционно для России».

«Прежде всего, сериал о семье. Потому что семейные ценности, несмотря на все перипетии и сложности, всегда делают человека, который находится внутри семьи, сильнее», — говорит актёр Марк Богатырев.

«Как это повлияет на зрителя? Зритель, мне кажется, должен немножко остановиться и сделать семейный ужин. Собрать всю семью и ненадолго забыть про работу», — сказала актриса Ольга Медынич.

Продюсерами картины выступили Георгий Малков («Непослушник», «Просто Михалыч», «Чемпионы») и Станислав Довжик («Горько 2», «Крюк»).

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