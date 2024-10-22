В Москве завершились съемки многосерийной детективной мелодрамы «Однажды в Залесье». Главные роли в картине исполняют Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова, Михаил Пореченков, Александр Константинов и другие. Режиссером выступает Мария Маханько. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Майор полиции Василиса Журавлёва (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

«По сюжету у нас вымышленный город Залесье. Мы заранее придумали как он будет выглядеть и какое впечатление производить. Собирали его из Торжка, Талдома и Подмосковья. В этом проекте принципиально не хотелось прибегать к помощи съемочных павильонов, как обычно это делается для таких объектов, как больница, морг, полицейский участок. Поэтому декорировали реальные объекты. Морг получился настолько интересным и правдоподобным, что приходившие сниматься в него артисты говорили, что здесь дурно пахнет, предполагая, что это настоящий морг, хотя соорудили мы его в обычном подвале. В нашей картине будут и убийства, и погони, и драки с перестрелками, и даже прилетит вертолет. Но лучше один раз увидеть, что сто раз услышать», – рассказала режиссёр Мария Маханько.

«Зрителей ждет огромное количество интриг. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано! Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она – майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», – поделилась актриса Мария Куликова.

Фото – телеканал «Россия»