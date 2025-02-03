В Москве завершились съемки проекта «Доктор Вера»

4-серийную военную драму «Доктор Вера» сняли по мотивам одноименной повести Бориса Полевого, описывающей реальные события 1941 года. Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии». Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС.

Роли в проекте также исполнили Кирилл Полухин, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова и другие.

В центре сюжета история Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

«Это самые сложные съемки за всю карьеру. Впервые работала с актерами, которые не знают русского языка. Но к удивлению, в середине съемочного периода нам уже не требовался переводчик, актеры стали понимать меня на уровне взгляда. То, чего я больше всего боялась, оказалось самым простым. Запомнилась общая энергия — когда каждая смена была, как битва за город, который в нашей истории оккупирован немцами. И вот мы за него боролись каждый божий день», — призналась Аня Мирохина, режиссер, автор сценария и продюсер СТС.

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

«Моя героиня Вера не только прячет партизан, еврейскую девочку, солдат — она помогает всем. Борется за жизни людей, независимо ни от чего. Меня очень впечатлил такой яркий и сложный персонаж, как Вера, мне было очень интересно работать над этой ролью. Проект точно запомнится профессиональным опытом, который я приобрела», — рассказала Татьяна Бабенкова.

«Мне кажется, это история не только про войну и подвиг. Прежде всего, она про поиск душевных опор и света во времена беспросветного ужаса и мрака. Не было желания играть, прикрываясь наработанными профессиональными штампами. Процесс шел от сердца», — поделился актер Григорий Чабан, исполнивший роль капитана Сухохлебова.

Большая часть съемок проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово.