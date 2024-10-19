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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве завершились съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога»

editor
By editor
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значит нам туда дорога - военная драма

В Москве завершились съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога». Проект создается компанией SМ Studio и телеканалом «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли исполняют Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Марк Богатырёв, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссером выступает Дмитрий Петрунь. Проект создается к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В центре сюжета – пятеро друзей, уроженцев разных республик СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».

Дмитрий Петрунь, режиссер:

«Это военно-приключенческий фильм. Референсом к сценарию картины мы брали старые советские фильмы, такие как «В бой идут одни “старики”», «Женя, Женечка и „Катюша“», «На войне как на войне», в которых важно не противостояние армий, не военный конфликт как таковой, а раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации. Здесь война, как стихия, которая позволяет нам, создателям этого проекта, ярче, контрастнее раскрывать характеры наших героев. В основе фильма лежит знаменитая песня «Дорога на Берлин», каждый куплет которой описывает определенный город, определенное место действия – это освободительное движение наших войск по странам Европы, от города к городу. Песня не только подарила название проекту, но и стала основой его сюжета, и определила локации для съемок».

Марк Богатырёв:

«Эта картина даст зрителю ощущение того, что во все времена, даже самые суровые, существует дружба и любовь, радость и сила духа. Герои, находясь в самых суровых условиях, не теряют человеческий облик, юмор и при этом исправно служат Родине. Эти прекрасные ценности заложены в нашей истории. Ну и, конечно, актерский состав замечательный — думаю, наши артисты никого не оставят равнодушным!»

Антон Пампушный:

«В этой истории сложилось много интересного: достойный сценарий, очень хороший кастинг, сильный режиссер и крепкая идея. Работать над созданием военной картины всегда интересно, потому что ты погружаешься в исторический, активный процесс. Это не кабинеты, а окопы, земля, пот, тяжелое оружие, разные испытания – полное мальчишеское настроение».

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Республике Беларусь.

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