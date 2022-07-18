В Москве завершился второй международный Московский Курдский Кинофестиваль.

В этом году 2-ой международный «Московский Курдский Кинофестиваль» впервые учредил номинации, сформировал жюри и вручил призы «Золотое Солнце». Конкурсная программа состояла из 30 полнометражных и короткометражных фильмов, которые являлись премьерными для России. Мировые премьеры большинства этих фильмов состоялись на крупнейших международных кинофестивалях Европы и Азии.

Организаторы определили четыре номинации: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный полнометражный фильм» и «Лучший короткометражный документальный фильм». Приз «Золотое Солнце», который представлял с собой хрустальную стеллу с выгравированным логотипом кинофестиваля, присуждался также в денежном эквиваленте.

Каждая номинация имела свое жюри, которая состояла из председателя и двух членов. Председателем жюри основного конкурса стал известный иракско-курдский американский режиссер, обладатель многочисленных международных наград Жано Розебиани. А членами жюри — известный продюсер Донат Койш и бельгийско-курдский режиссер Сахим Омар Калифа, работы которого высоко отмечены на международных кинофестивалях.

Ирано-курдский редактор и режиссер Ибрагим Саиди выбран председателем жюри документального фильма. Вместе с ним в состав жюри вошли Экрем Хейдо — немецко-курдский режиссёр и Йылмаз Оздил — турецко-курдский режиссёр.

Жюри номинации Лучший короткометражный художественный фильм состоял из двух членов — Тофик Амани — ирано-курдский режиссёр и Харман Мухаммад Тахер — иракско-курдский телеведущий и актёр. А возглавил этот состав Резан Есилбаш — турецко-курдский режиссер, короткометражный фильм которого получил в 2012 году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Конкурс короткометражного документального кино оценивали российские эксперты: продюсер CinePromo Елена Коржаева как глава жюри, Назим Надиров — писатель и журналист и Андрей Улянин — директор по контенту SHOT TV как члены жюри.

Организатором второго международного «Московского Курдского Кинофестиваля» как и в прошлом году выступила компания Берфин Дизайн Групп. Директором фестиваля является Инна Теджоева Инна, Координатор фестиваля — Зина Броян. Фестиваль включен Министерством культуры в перечень проводимых на территории РФ международных кинофестивалей на 2022 г. и прошел он в рамках партнерства с проектом КАРО.АРТ.

О событиях фестиваля в Санкт-Петербурге, читайте по предложенной ссылке.

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