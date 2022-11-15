В Мумбаи пройдут показы российских фильмов под брендом Russian Film Festival: впервые — в формате офлайн

​​​​​​​С 17 по 20 ноября в Мумбаи пройдет Russian Film Festival. Индийские зрители увидят на большом экране комедии «Холоп» Клима Шипенко и «Молодой человек» Александра Фомина, семейное кино «Пальма» Александра Домогарова-младшего, балетную драму «Большой» Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».

Кинопоказы под брендом Russian Film Festival в Индии уже второй год подряд организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. В прошлом году на одной из крупнейших индийских VOD-платформ был организован трехнедельный онлайн-фестиваль российского кино, собравший почти 700 тысяч зрителей.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Индия – важный для России партнер, как с точки зрения делового, так и культурного взаимодействия. В эти дни мы масштабно представляем российскую киноиндустрию не только широкой зрительской аудитории в рамках Russian Film Festival, но и профессиональному индустриальному сообществу в Индии на крупнейшем в Южной Азии кинорынке Film Bazaar, который откроется 20 ноября: российские компании привезут на рынок более 30 проектов. Проведение Russian Film Festival вместе с участием с Film Bazaar, а также недавняя серия образовательных семинаров по Индии для российских кинематографистов под нашим брендом ROSKINO Academy – это комплексная стратегия по усилению присутствия российского контента на этом большом и сложном рынке. Более 60% индийской аудитории – это молодежь до 35 лет, и программа Russian Film Festival в Индии подобрана с фокусом на эту возрастную категорию, но, конечно, будет интересна и более старшему поколению».

Программа Russian Film Festival в Индии:

– Комедия «Холоп» (реж.Клим Шипенко, 2019г.) – самый кассовый российский фильм за всю историю. Картина рассказывает историю перевоспитания эгоистичного «мажора» Гриши, который в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. В настоящее время ведутся съемки второй части картины. В главной роли – сербский и российский актер Милош Бикович.

– «Молодой человек» (реж. Александр Фомин, 2022г.) – авантюрная комедия. Ваня к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла, с работы уволили… Узнав, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом, Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, решается на аферу…В главных ролях – Павел Табаков и Данила Козловский.

– «Пальма» (реж. Александр Домогаров-младший, 2020г.) – семейный приключенческий фильм; история, основанная на реальных событиях. По сюжету овчарка Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. 9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом…В главных ролях –Виктор Добронравов, Леонид Басов и другие.

– Драма «Большой» (реж. Валерий Тодоровский,2017г.) – фильм о юной и талантливой танцовщице Юле из маленького шахтерского городка, которая вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета и прочит будущее великой балерины. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка… В главных ролях – Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Маргарита Симонова и другие.

– «Фиксики против кработов» (реж. Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин, 2019г.) – анимационный фильм про фиксиков – маленьких добрых человечков, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике…

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