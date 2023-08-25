22 августа в «Мумий Тролль Music Bar» прошла «Горячая Премьера Клипа» от телеканала MUSICBOX GOLD!

В лучших традициях гламурного шоу мероприятие открыл Супер Звезда Сергей Зверев! Артист шокировал откровенным признанием со сцены и обрадовал зрителей презентацией нового клипа! Под яркие лучи софитов появилась Диана Анкудинова, сумевшая разжечь огонь в каждом присутствующем композицией, полюбившейся миллионам. Её сильный и чувственный голос заставил кого-то закружиться в танце, иных удариться в слезы, впрочем, «Dernière danse» не оставил без внимания никого.

На этом свидание с Францией не закончилось. С самыми тёплыми словами к России и поздравлениями MOURADA с выходом клипа на песню «Merveilleux amour», а также подписанием контракта с российским лейблом Pally Music, обратились в видео-приветствиях великие мэтры ALAIN DEPARDIEU и BIBI NACERI.

Еще больше романтики в летнее, теплое рандеву добавила певица POLINA, презентовав песню на стихи Михаила Гуцериева.

Kevin McCoy, укравший сердца поклонниц задолго до выступления, не смог остаться без внимания: артист провёл автограф-сессию с фанатами и фотографировался с желающими. Тем временем, молодая исполнительница Sandra Top заполнила зал своей яркой и зажигательной энергией, исполнив бэнгер «Хулиган» и презентовав клип на него.

Своими выступлениями добавили еще больше пламени: Гр. ЗОЖ, Таня Тузова,Сербин, Мила Романиди, LYUDMI, Оксана Ким,Настя Ермак, KLADOV, Миранселла ,Татьяна Лапина, Алексей Анохин, Никита Сорокин и другие.

Среди гостей были замечены: советник по маркетингу холдинга «Kavaya Group» Тата Лустас, главный редактор информационного агентства «InterMedia» Евгений Сафронов, руководитель клиники «МедлайН-Сервис» Ирина Авраменко, глава компании «Златокор» - Вадим Шевченко.

Ведущими вечеринки выступили лица телеканала RUSSIAN MUSICBOX: Ирина Есина и Роман Миров!

По традиции, всех присутствующих вечера порадовал сладким угощением постоянный партнёр «Фиалка.торт».

«Горячая Премьера Клипа» — это мероприятие, где собираются лучшие представители мира музыки и шоу-бизнеса, исполняют свои самые известные хиты, а также презентуют свои новые видеоклипы, которые уже попали в ротацию телеканала MUSICBOX GOLD!

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