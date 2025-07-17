В Мурманской области начались съемки многосерийной мелодрамы «Тёплый ветер с севера» режиссера Феликса Герчикова. Главные роли исполняют Татьяна Ратникова, Кирилл Запорожский, Алексей Коряков, Татьяна Абрамова, Екатерина Стриженова, Владимир Стержаков, Юрий Батурин, Пётр Баранчеев и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Марта Васильева (Татьяна Ратникова) – талантливый врач, работает в столичной клинике вместе с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но однажды ее жизнь рушится: у Марты умирает мать, она застает мужа со своей лучшей подругой, к тому же ей приходится уйти с любимой работы. Раздавленная горем и предательством Марта переводится из столицы на север в небольшой городок Новые ветры, где становится главврачом. С этого момента начинается ее новая жизнь. Увидев, что больница в плачевном состоянии, врачей нет, а жители поселка занимаются самолечением, Марта решительно берется за дело. Но оказывается, ее старания напрасны, ведь больницу планируют закрывать. Бизнесмен Григорий Давыдов (Пётр Баранчеев), заручившись поддержкой чиновников, хочет построить на ее месте престижный санаторий. Марта против – людей нельзя оставлять без медицинской помощи. Ее поддерживает Василий (Алексей Коряков), работник местного МЧС, с которым у нее завязываются романтические отношения. Однако вскоре выясняется, что семьи Марты и Василия связаны старой трагедией, которая не позволяет влюбленным быть вместе…

Съемки сериала пройдут в Мурманской области, Москве и Московской области.

«Для съемок проекта «Тёплый ветер с севера» мы отобрали максимально большое количество живописных локаций в Мурманской области, чтобы картина была как можно больше насыщена атмосферой региона и наполнена невероятной природной красотой. Первые съемочные дни выпали на пронизывающий холод, сейчас погода нам благоволит. Отдельно отмечу радушие местных жителей, их вовлеченность в съемочный процесс. Люди с радостью идут на контакт, помогают и быстро включаются в процесс. Это касается транспорта, локаций, габаритного реквизита и участия в массовых сценах. Если говорить об актерском ансамбле, я всегда за «свежие лица», за открытие новых талантов. Ведь хороший кастинг – не просто найти талантливого артиста, это еще и подобрать максимально подходящий типаж по внешности и темпо-ритму самого актера, который сможет воплотить и передать задумку автора и режиссера, максимально точно отобразит придуманный мир. Надеюсь совместно с нашей командой создать для зрителя захватывающую картину, наполненную живописными красками», – говорит режиссер Феликс Герчиков.