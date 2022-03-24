В Музее актерской семьи М.В. и А.А. Мироновых и А.С. Менакера проведут капремонт

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта «Мемориального музея актерской семьи М.В. и А.А. Мироновых и А.С. Менакера». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Знаменитый комедийный дуэт «Миронова и Менакер» сложился благодаря встрече молодых актеров в Московском театре миниатюр в 1938 году. С тех пор Мария Владимировна и Александр Семенович были практически неразлучны, прожив вместе более сорока лет. 7 марта 1941 года у них родился сын — Андрей Миронов, ставший знаменитым продолжателем актерской династии. С 1972 года семья жила в доме №7 в Малом Власьевском переулке в центре Москвы, недалеко от Старого Арбата и Вахтанговского театра. В 1999 году в квартире Мироновых и Менакера был открыт музей, ставший одним из филиалов Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. Коллекция музея-квартиры наполнена множеством удивительных и уникальных вещей, представляющих художественную и мемориальную ценность. В числе наиболее значимых экспонатов – большая библиотека с редкими книгами и автографами, антикварная мебель, живопись и графика известных художников, в том числе лично подаренные авторами. Здесь же хранятся театральные костюмы актерской семьи, гримировальный столик Андрея Миронова и многие другие вещи.

Общая площадь музея-квартиры, где пройдет капитальный ремонт с сохранением исторических интерьеров, составляет 82,2 кв. м. В ходе работ планируется замена отделки стен, потолков, ремонт и частичная замена полов. В квартире также заменят оконные и дверные блоки, системы инженерно-технического обеспечения.

По итогам проверки эксперты пришли к выводу, что представленные расчеты в сметной документации соответствуют физическим объемам работ, а сметная стоимость объекта «Мемориальный музей актерской семьи М.В. и А.А. Мироновых и А.С. Менакера» определена достоверно.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заказчик — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина». Проектная документация подготовлена АО «Ренессанс-Реставрация».

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