В музее Аполлинария Васнецова состоялась презентация светотехнического проекта «Зала «Пейзаж»

В августе 2023 года в Музее Аполлинария Васнецова (малом музее Третьяковской галереи) появилась новая системы освещения, установленная по проекту «Зал «Пейзаж» в Музее-квартире А. М. Васнецова», который занял первое место в конкурсе для молодых специалистов на лучший светотехнический проект музейной экспозиции «Озарение». Автор проекта – магистр кафедры светотехники Московского энергетического института Виктория Гудемчук.

Музеи занимают важное место в культурной жизни нашей страны. Но в том, как представлены музейные экспонаты, как выглядит музейное пространство большую роль играет свет. Светотехник в музее – это не просто технический специалист, а профессионал, который может с помощью осветительных приборов создать яркий художественный образ, представить экспонаты в лучшем свете.

После установки нового осветительного оборудования в экспозиции музея Аполлинария Васнецова сотрудники отметили, как картины, которые они видят ежедневно заиграли другими красками. Новый свет помог показать акценты, которые сделал художник. На примере картины «Гонцы», которая расположена в центре зала, можно почувствовать глубину, объем и пространство, которые изобразил Аполлинарий Васнецов. Экспозиционный свет позволил проявить детали и нюансы работы, словно перед зрителем не картина, а окно в древнюю Москву. Новое освещение, не меняя экспозицию, позволяет по-другому взглянуть на экспонаты, живописные полотна и само экспозиционное пространство.

В рамках проекта «ОЗАРЕНИЕ» был проведен конкурс световых проектов для малых музеев. В конкурсе приняли участие 50 молодых специалистов, которые представили на суд жюри 21 проект. По итогам конкурса было определено три лучших проекта-победителя.

1 место – проект «Зала «Пейзаж» в Музее-квартире А.М. Васнецова, Автор Виктория Гудемчук.

2 место – проект «Вселенная Петрова-Водкина». Дом-музей К. С. Петрова-Водкина в Хвалынске. Авторы: Анастасия Криницына, Надежда Кумакова.

3 место – Проект «Диорама «Уголок Бузулукского бора» в Бузулукском краеведческом музее. Автор: Секретева Анастасия Владимировна

Дополнительно два студенческих проекта получили специальный приз жюри:

«Жизнь в кольце скорости» для Музея истории светотехники завода «Лисма». Авторы: студенты направления подготовки «Оптотехника» ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (Саранск) Виктория Пугаева и Вадим Камодин.

Разработка проекта освещения витрин для Минералогического музея Томского политехнического университета. Автор: студентка 1 курса магистратуры НИ ТПУ направления «Оптотехника» Екатерина Трущенко.

В итоге победителям была предоставлена возможность реализовать свои проекты на практике в экспозиционных залах музеев-участников проекта «Озарение».

Проект «Озарение» - это с одной стороны возможность для молодых специалистов в области светотехники показать свой талант и приобрести новый опыт, с другой стороны возможность для сотрудников небольших музеев получить новые знания по музейному освещению, улучшить качество освещения экспозиционных пространств.

Проект «Озарение» реализовывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Автор проекта «Озарение», директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова.

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