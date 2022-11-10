В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открывается арт-проект «Автомобиль и современное искусство»

В зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России, в павильоне №53 ВДНХ, состоится открытие арт-проекта «Автомобиль и современное искусство». В экспозиции представлены десятки полотен талантливых российских автомобильных художников, авто- и мотоработы знаменитых аэрографов, фантасмагорическая электронная музыка и мультимедийный визуальный ряд. Представленные на новой выставке сотни картин, десятки автомобилей и мотоциклов с помощью мультимедийных технологий соединены единой темой современного искусства.

Одновременно с художественными полотнами на выставке будут представлены лучшие образцы современной автомобильной аэрографии, среди которых работы основателя аэрографии на автомобилях в России — Ильнура Мансурова. Им создан целый ряд оптических иллюзий и живых объемных образов, изменяющих восприятие формы быстрой машины.

Динамичные и эмоциональные картины представит художник Михаил Горбачёв, в прошлом автогонщик, мастер спорта и чемпион СССР. Иллюстративные работы, посвященные классическим и спортивным автомобилям, покажет профессиональный художник Петр Перешивалов.

Мастер Александр Букин через свои живописные работы расскажет об истории автомобилизма в России, триумфе русских гонщиков на международных соревнованиях начала ХХ века. Картины выполнены в технике чернильной графики с элементами акварели, в стиле старинных гравюр и старых рекламных проспектов.

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