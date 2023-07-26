В музее имени Андрея Рублева представлена выставка «Модерн в русской иконе»

О модерне, как думается, известно многое. Он неразрывно связан с именами Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Михаила Врубеля и Абрамцевским художественным кружком (мамонтовским). И всё же всегда узнаешь что-то новое, связанное со столь изысканным явлением в русском искусстве. Данная выставка – не исключение.

Конечно, на экспозиции посетители увидит произведения Михаила Врубеля – два кронштейна «Голова ангела» встречают каждого, кто приходит на выставку. События из истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры запечатлены на картинах Михаила Нестерова. Художник и после окончания Первой Мировой войны, революции 1917 года не отошел от данного направления в своей живописи. Его «Всадники» (1932) и «Христос, благословляющий отрока Варфоломея» (1926) из собрания музея христианского искусства «ЦАК» Московской духовной академии показаны на выставке. Символы раннехристианского начала (даже катакомбного), византийского, тесная связь с национальной историей и её природой – черты русского модерна в религиозной живописи.

Нельзя не сказать и о дивной красоте окладов икон. Серебряные и с драгоценными камнями оклады, киоты, складни – не только и не столько украшение выставки, сколько – произведения искусства. Произведения ювелирных дел мастеров русского модерна пользовались спросом у компаний Tiffany & Co., а также Cartier. Всё отлично вписывалось как в европейскую, так и мировую культуру. На экспозиции представлены произведения, созданные по эскизам Сергея Вашкова – художника, архитектора, дизайнера, преподавателя, проходившего практику у Карла Фаберже.

Складень «Святители Михаил Киевский, Николай Чудотворец, Алексий Московский» как раз и был выполнен по его эскизу на фабрике И.А. Алексеева. Он принадлежал супруге поэта, переводчика и дипломата Юргиса Балтрушайтиса Марии Ивановне Оловянишниковой (в девичестве). В 1939 году супруги переехали в Париж, а через несколько десятилетий, в 2022 году складень вновь оказался в России (был выкуплен на аукционных торгах). Сейчас же он впервые представлен на выставке.

Произведения русского модерна в иконе предоставлены из фондов Музея христианского искусства Московской духовной академии, Музея русской иконы имени М. Абрамова, а также собраний частных коллекционеров.

До 20 августа 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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