В Музее кино на ВДНХ откроется выставка «Александр Петров. Многослойная реальность»

С 10 августа гости Главной выставки страны смогут увидеть произведения Александра Петрова — художника и автора анимационных фильмов. В новой экспозиции Музея кино в хронологическом порядке будут представлены эскизы, сцены из фильмов, графические разработки типажей и этюды к анимационным картинам из личной коллекции аниматора и фонда музея.

На выставке будут представлены работы разных жанров и творческих интересов Александра Петрова: живописца, мастера рисунка, иллюстратора книги и конечно, выдающегося аниматора. В экспозиции ее гостям предлагается по-новому взглянуть на творчество режиссера. Всего здесь будет представлено более 200 работ, из которых самые ранние относятся к 1980-м годам. Ими охвачен период творческих поисков Петрова-художника, который можно изучить по материалам к фильмам «По щучьему велению», «Ночь» и «Сказочка про козявочку», а период работы в качестве режиссера иллюстрируют материалы к фильмам «Корова», «Сон смешного человека», «Русалка», «Старик и море» и «Моя любовь».

Часть экспозиции будет посвящена живописным и графическим произведениям Петрова, которые не относятся ни к кино, ни к книжной иллюстрации. Как истинный живописец, он постоянно ощущает потребность в работе с натурой. Во время путешествий, деловых поездок, «выходов из дома» он берет с собой бумагу, карандаш, пастель или другие материалы. Созданные этюды и зарисовки иногда используются в кинематографических проектах, но в большинстве своем складываются в дальний угол. На выставке можно будет увидеть работы последних лет, сложившиеся в серии: «Путешествия по Италии», «Африка. Путешествие в Буркина-Фасо», «Каток» и «Лошади».

Выставка «Александр Петров. Многослойная реальность» будет работать с 10 августа по 7 ноября.

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