В Музее кино на ВДНХ открылась выставка «Собиратели земель русских»

В Музее кино на ВДНХ 25 ноября открылась выставка «Собиратели земель русских». Экспозиция посвящена Ивану Грозному, Петру I и Екатерине Великой, которые сыграли поворотную роль в формировании современной карты России. С помощью кино- и экспозиционных материалов эти три правителя раскрыты как собиратели русских земель, самодержцы, связанные с образом могучей империи.

Среди экспонатов — эскизы декораций и костюмов к фильмам «Иван Грозный» (1944–1945), «Юность Петра» (1980), «Русский бунт» (1999), а также сами костюмы и фотографии съемочного процесса. Также представлены работы российского художника по костюмам Дмитрия Андреева и другие материалы из фондов Музея кино. Проекции в выставочных залах с кинофрагментами, звуками и шумами создают эффект движущегося пластичного пространства, соответствующего динамической природе кинематографа. А интерактивные исторические карты показывают, как менялась территория России при разных правителях.

Организаторы выставки провели параллели между кинообразами правителей и реальными историческими данными, а также постарались определить, где создатели фильмов полагались на точность, а где переосмысляли историю с художественной точки зрения.

Кроме того, в экспозиции можно найти ответы на вопросы о том, насколько художественная интерпретация и образы больших исторических деятелей расходятся с конкретными историческими фактами, с помощью каких средств и приемов киноязыка кинематографисты переносят на экран исторические события и в какой мере эти допущения и трактовки целесообразны в игровом кино.

Выставку разделили на три основных пространства — это «Петр I» (морская тематика и флот), «Екатерина II» (дворцы, эпоха Просвещения, русская зима) и «Иван Грозный» (царские палаты).

Личность Петра Великого — создателя регулярного российского военно-морского флота — раскроется через морской антураж. В разделе будут представлены плакаты, эскизы и рабочие моменты съемок фильмов «Юность Петра», «В начале славных дел» (1980, режиссер Сергей Герасимов), «Петр Первый» (1937–1938, режиссер Владимир Петров), «Петр Великий» (1986, режиссеры Марвин Чомски и Лоуренс Шиллер). Студенческие костюмы для кинокартины «Юность Петра» и воссозданная атмосфера шумной верфи помогут погрузиться в пространство фильмов о первом российском императоре.

Связующей работой между разделами о Петре I и Екатерине II станет кинокартина «Адмирал Ушаков» (1952, режиссер Михаил Ромм) с несколькими эскизами в морской тематике. Главным показом здесь станет экранизация пушкинской «Капитанской дочки» — «Русский бунт» (1999, режиссер Александр Прошкин) — с обилием костюмов, эскизов к ним и фотографий рабочих съемок, сделанных преимущественно в зимнем антураже. Еще один фильм — «Михайло Ломоносов» (1986, режиссер Александр Прошкин) — раскрывает екатерининскую эпоху через образование и просвещение, непреложные символы, знаменующие царствование Екатерины Великой.

Заключительный и кульминационный, объединяющий героев раздел выставки посвящен двум фильмам об Иване Грозном — великой дилогии Сергея Эйзенштейна (1945) и проекту Ивана Пырьева (1953), который так и не был снят. Эскизы костюмов и декораций к этому кино также представлены на выставке.