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ДомойМоскваВ Музее кино открылась выставка «Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается»

В Музее кино открылась выставка «Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается»

editor
By editor
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иннокентий смоктуновский - дворянское гнездо - выставка на вднх

Выставочный проект «Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается» начал работу в Музее кино на ВДНХ. Экспозиция рассказывает об экранизациях русской литературы XIX века, снятых в 1960‒1970-х годах на волне переосмысления литературной классики.

В антураже летней усадьбы представлены материалы к фильмам Андрея Кончаловского («Дворянское гнездо», «Дядя Ваня»), Никиты Михалкова («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова»), Эльдара Рязанова («Жестокий романс») и других режиссеров.

Гостям представлены эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму «Анна Каренина» (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.

иннокентий смоктуновский - дворянское гнездо - выставка на вднх

иннокентий смоктуновский - дворянское гнездо - выставка на вднх

Название выставки «Дворянское гнездо» отсылает даже не столько к роману Ивана Тургенева, сколько к его самой известной экранизации — одноименному фильму Андрея Кончаловского 1969 года. В кино усадьба Калитиных — поистине райское место. Камера старательно фиксирует образы дворянского мира: картины в золоченых рамах, цветущие поля, накрытые к завтраку столы. «Зелено-золотой сон», как писал о фильме критик Лев Аннинский.

Именно на внешней, где-то декоративной изысканности делает акцент выставка. Экранизация как возможность сбежать от реальности и спрятаться среди чарующих пейзажей. Дворянская реальность как таковая — в дополнение к идиллии кино — представлена в разделе живописи, подготовленном совместно с музеем-заповедником «Абрамцево». Работы Василия Поленова, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других художников стоит считать основой образа дворянской жизни, воплощенного в кинематографе.

Заключительный раздел выставки посвящен одному из величайших артистов в истории отечественного театра и кино — Иннокентию Смоктуновскому. Прославившийся во многом благодаря роли князя Мышкина на сцене Большого драматического театра, Смоктуновский и в дальнейшем был часто связан с литературной классикой: это и фильмы «Преступление и наказание», «Дядя Ваня», «Степь», «Мертвые души», и спектакли по произведениям Чехова, Салтыкова-Щедрина и Пушкина.

Фото © пресс-служба ВДНХ

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