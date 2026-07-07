В музее-квартире Алексея Толстого представили выставку «Нос вразнос и острое слово»

Экспозиция, приуроченная к юбилею Татьяны Толстой и 200-летию Карло Коллоди, посвящена работе со словом. И если Карло Коллоди в «Пиноккио» создал современный итальянский язык, то «Кысь» Татьяны Толстой – роман, в котором предпочтение отдано архаическим формам.

Итальянский «Пиноккио» – и притча, и сказка о грехе, искуплении, жадности, несправедливости. «Пиноккио» дает первые уроки капитализма не только для взрослых. Фантастика и гротеск присутствует и в «Кыси». В обоих произведениях – размышления о человеке и его месте на земле.

Конечно, выставка снабжена не только языковым материалом – мыслями эссеистов, интересны и иллюстрации, документальный материал, личные вещи, куклы, заслуживает внимания и Ленинград – город рождения и немалых лет жизни Татьяны Толстой. Данная выставка приглашает к размышлению и вдумчивому вниманию к остроте слова и сатире.

Марина АБРАМОВА