В Музее Мирового океана встретили участников похода «Россия на Балтике»

В яхтенной гавани Музея Мирового океана состоялась торжественная церемония встречи экипажей, участников яхтенного похода «Россия на Балтике — 2026». Мероприятие стало одним из ключевых событий программы празднования 80-летия Калининградской области. Парусная флотилия совершила переход по Балтийскому морю из Санкт-Петербурга в Калининград, преодолев около тысячи километров в автономном режиме, без промежуточных заходов в порты.

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова подчеркнула историческое и символическое значение проекта. По её словам, инициатива, задуманная в 2022 году для объединения двух крупнейших морских столиц на западе России — Санкт-Петербурга и Калининграда, а также двух музеев-заповедников, «Петергофа» и Музея Мирового океана, — успешно реализуется. «Важнейшая задача этой инициативы – возрождение традиций дальних безостановочных морских походов, и сегодня мы видим, что нам удалось это реализовать, ведь с каждым годом в походе принимает участие всё больше новых участников. Кроме того, «Россия на Балтике» стал символическим мостиком между фестивалем выпускников «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге и его «преемником» в Калининграде – фестивалем «Янтарные паруса», который впервые состоялся в июне 2026 года. Вот так – из простой и смелой идеи родился масштабный морской поход и водный фестиваль», — отметила Светлана Сивкова.

В переходе приняли участие восемь яхт. Четвёртый по счёту автономный поход по Балтийскому морю подтвердил устойчивый рост интереса к парусному спорту и яхтенному туризму. Сопровождение флотилии осуществляло парусное учебное судно «Юный Балтиец» Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина — давнего партнёра Музея Мирового океана.

Генеральный директор музея Денис Миронюк обратился к участникам с приветственным словом: «Сегодня, когда Калининградская область отмечает 80-летие, ваше участие — большой подарок для нас, калининградцев. Вы действительно смелые люди и вместе с нами бережёте те морские традиции, которые заложил Пётр I. Пока парусные суда и яхты выходят в море, Россия сохраняет статус великой морской державы».

Для экипажей, помимо морской части, была организована обширная культурно-просветительская программа, включающая экскурсию по экспозиционно-образовательному центру «Планета Океан» и посещение новой выставки «Город победителей», приуроченной к 80-летию региона.

4 июля, сегодня, в Калининграде состоится юбилейная парусная регата и парад парусов, после завершения которых экипажи возьмут курс на Санкт-Петербург.