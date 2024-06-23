В Музее Мирового океана встретили участников шлюпочного похода

Преодолев 160 км водного пути экипажи похода «Путь к океану» вернулись на музейную набережную. Встречали участников экипажи почетные гости, сотрудники музея, родители и друзья.

За плечами – новый опыт, знакомства и открытия, завораживающие восходы и пламенеющие закаты, вдохновляющие пейзажи Гвардейского и Полесского районов, водная гладь Преголи и Деймы, неспокойная акватория Куршского залива.

«Путь к океану – это серьезное испытание на прочность и в то же время возможность завязать новые знакомства, применить полученные теоретические знания на практике. Вы вернулись здоровыми, сильными, мужественными, понимающими, что такое плечо товарища и, наверное, уже завтра вы будете скучать друг по другу, а через несколько дней отдыха будете готовы отправиться в следующий поход», – сказала президент музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

В походе приняло участие 15 экипажей из 152 человек – это рекорд за всю историю похода. Второй год у похода международный статус: в нем принимает участие экипаж «Отвага» из Республики Беларусь. Также в походе этого года приняла участие команда «Корабелы» из Тулы, которая в один из дней организовала концертную программу.

«Мы виделись с вами на переходах, на нашем маяке в Заливино. Вы всегда были дружны, сплоченны, прошли интеллектуальную и физическую школу подготовки, многому научились. Спасибо вам за выдержку и за стойкость. Вы по духу – наши. Уверен, что увидимся здесь еще не раз с вами и новыми участниками похода», – отметил директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

В пути экипажи пробыли шесть дней и совершили несколько остановок: в Озерках, Гвардейске, Полесске и на маяке Заливино, Программа похода была насыщенной – ребята осваивали азы морской практики, участвовали в турнирах по шахматам, шашкам и настольному теннису, состязались в гребной регате, научились пользоваться метеолабораторией, познакомились с природой Янтарного края – это меньшее из того, что они успели сделать во время похода.

Уже который год, всем, кто прошел поход вручаются памятные медали. В этом году эти медали посвящены юбилеям космонавтов Гагарина и Леонова.

Подготовка к походу следующего года начинается уже сейчас. По замыслу организаторов, экипажи для участия в нем будут проходить отбор и специальную подготовку.