В Музее Москвы открылась выставка официального фотолетописца столицы Николая Рахманова

28 июля в Музее Москвы при поддержке Департамента культуры города Москвы открылась выставка «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии». В экспозиции — более 200 работ классика фотоискусства и официального летописца Москвы.

Фотографией Николай Рахманов увлекся еще в детстве, благодаря своему отцу Николаю Рахманову-старшему, театральному композитору, дирижеру и страстному фотолюбителю. От отца же ему досталась и первая камера — «Кодак Брауни» 1905 года выпуска. Будущему фотографу было на тот момент 11 лет. Однако в профессию он пришел по воле случая — Николай Николаевич провалил один из вступительных экзаменов во ВГИК, и вместо операторского факультета в 1953 году оказался в должности помощника фотокорреспондента в Фотохронике ТАСС.

За десятилетия своей работы Рахманов объездил многие уголки Советского Союза и России, бывал и за границей, но главной его музой всегда была Москва — город, где он родился и прожил всю жизнь. Его авторским стилем стали цвет и высота. Московские крыши в нежном сиреневом свете заката, золото куполов на фоне черных грозовых туч или Красная площадь в молоке морозного тумана — Рахманов умел поймать нужный момент, даже если ждать его приходилось часами на холодном ветру или под палящим солнцем.

Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы:

«В сентябре прошлого года Ирина Николаевна Воронцова, вдова Николая Рахманова, передала Музею Москвы 20 тысяч негативов и слайдов. Кураторы музея отобрали более 200 кадров, которые лучше всего иллюстрируют многогранность Рахманова как фотохудожника. В экспозиции можно увидеть не только знаменитые кремлевские снимки, но и уникальные фотографии повседневности, передающие настроение города — настроение ушедшей, но живущей в нашей памяти и наших сердцах эпохи».

Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы РФ:

«Невозможно без любви к городу и своей профессии создавать такие шедевры, как это делал Николай Рахманов. Это первая на моей памяти выставка, где мне хочется переходить от фотографии к фотографии и, не пропуская ни одного кадра, внимательно разглядывать каждую работу».

Антон Горянов, начальник Управления музейно-выставочной работы Департамента культуры города Москвы:

«Я очень рад, что московский архив Николая Николаевича оказался в фондах Музея Москвы. Сотрудникам музея удалось в очень сжатые сроки открыть прекрасную выставку и представить столицу такой, какой ее видел сам Рахманов».

Ольга Быдзан, сокуратор выставки:

«Мое знакомство с Николаем Рахмановым состоялось в далеком детстве, когда мне в руки попал один из его великолепных фотоальбомов. Увиденное настолько меня впечатлило, что я запомнила имя автора навсегда. Когда я пришла работатьв Музей Москвы, я сразу пригласила Николая Николаевича в гости. В фондах уже были некоторые его негативы, он передал нам еще около сотни фотографий разных лет и предложил организовать выставку. Сегодня мы это наконец сделали, но, к сожалению, уже без него».

Ирина Воронцова, вдова Николая Рахманова:

«Я ни секунды не сомневалась, что весь московский архив Николая Николаевича должен храниться именно в Музее Москвы. И я абсолютно счастлива сегодня от того, какая красивая получилась выставка. Я уверена, что и сам Николай Николаевич был бы доволен результатом. Он всегда говорил, что снимать надо не фотоаппаратом, а сердцем и душой. Сегодня и сердце, и душа его здесь».

Федор Редлих, друг Николая Рахманова:

«Николай был не только замечательным фотохудожником, но и неординарным человеком. Вместе мы по заказу австрийского посла снимали замки Австрии в начале нулевых. Мы ездили по всей стране, залезали во все подвалы и поднимались на все крыши. Когда работа была завершена, Николаю задали вопрос о гонораре. Он встал в позу и сказал “Мы российские фотографы за границей бизнесом не занимаемся, это вам наш подарок”. На следующий день нас посвятили в рыцари».

На выставке в Музее Москвы зрители увидят и кремлевские съемки, и хроники городской жизни, и футуристические виды московской архитектуры, и масштабные панорамы города, и уникальные серии фотографий драгоценностей из Алмазного фонда в Московском Кремле.

Даты проведения: 28 июля — 6 ноября 2023 года.

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