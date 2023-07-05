В Музее Москвы открывается кинотеатр «Москино Музейный»

На Зубовском бульваре появится новый кинотеатр «Москино Музейный». Это совместный проект столичной киносети Москино и Музея Москвы. В репертуаре — лучшие образцы мирового кинематографа, фильмы о столице и москвоведческий киноцикл.

«Москино Музейный» откроется 6 июля в 19:00 трижды оскароносной нуар-драмой Билли Уайлдера «Сансет Бульвар» (1950 год) о трагедии забытых «звезд» Голливуда. Перед началом показа пройдет лекция эксперта в области моды и дизайна Илектры Канестри. Она расскажет об особенностях моды и стиля 50-х годов, о знаменитой художнице по костюмам Эдит Хед и кинозвездах той эпохи.

В уютном кинозале на 90 мест можно будет увидеть отечественную и зарубежную киноклассику: фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других прославленных режиссеров.

В новом кинотеатре постоянную прописку получит киноклуб «Золотой век», в рамках которого зрители увидят фильмы о Москве, комедии и мелодрамы о любви, надежде и красоте, авторские советские ленты. Куратором и ведущим киноклуба станет российский кинорежиссёр, журналист, киновед, телеведущий Александр Казакевич.

На базе «Москино Музейный» начнет работу и киноклуб для молодой аудитории «Авторского кино» под руководством кинорежиссера и сценариста, куратора и творческого руководителя профиля «Экранные искусства» Школы Дизайна НИУ ВШЭ Ивана И. Твердовского. Каждый показ будет предваряться вступительным словом: куратор расскажет, в чем уникальность фильма и на что нужно обращать особое внимание при его просмотре. В репертуаре киноклуба будут отечественные и зарубежные ленты, игровое и документальное кино и экспериментальные картины, изменившие ход истории кинематографа.

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