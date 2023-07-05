В Музее Музыки представят программу «Итальянская Палитра»

6 июля 2023 года в Российском национальном музее музыки состоится второй концерт проекта «Чистая классика». В программе концерта под названием «Итальянская Палитра» прозвучат сочинения, связанные с Италией: это Патетическое трио М.И. Глинки ре минор для кларнета, фагота и фортепиано. Трио написано под большим влиянием итальянской оперной музыки эпохи бель канто.

Как известно, Глинка очень много времени проводил в Италии, изучая итальянскую музыку, путешествуя и впитывая атмосферу итальянской природы и искусства.

Также прозвучит Трио Бетховена соч. 11 для кларнета, виолончели и фортепиано. Это сочинение стоит особняком среди бетховенских трио, по составу инструментов, где вместо скрипки - кларнет, но особенно по характеру музыки! Музыка напоминает комическую итальянскую оперу, и финал даже написан на популярную в народе тему песни из комической оперы Джозефа Вайгля.

Изюминкой программы станут канцоны (песни) итальянских композиторов Беллини, Россини, Доницетти, Верди, Леонковалло, Куртиса.

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