В Музее Победы дан старт Военно-спортивным играм Вооруженных Сил государств – участников СНГ

В Музее Победы 5 августа был дан старт IV Военно-спортивным играм Вооруженных Сил государств — участников Союза Независимых Государств, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония открытия прошла в Зале Славы музея на Поклонной горе. Игры продлятся до 9 августа.

В церемонии приняли участие около 300 человек. Среди приглашенных гостей – руководство Министерства обороны РФ, официальные представители стран — участниц СНГ.

«Уважаемые друзья, соратники, приветствую вас в Москве, в Музее Победы! Это святое место для всех нас в России, и для всех граждан наших республик. Здесь представлены экспонаты, которые свидетельствуют о том, какой дорогой ценой досталась Победа над фашизмом. Здесь представлены уникальные вещи, которые свидетельствуют, что многонациональный советский народ в той войне ради Победы жертвовал всем», – сказал, отрывая церемонию, секретарь Совета министров обороны государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Юрий Дашкин.

В Играх будут участвовать шесть стран: Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. В программу входят армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.

«Это очень почетно и важно, что открытие игр проходит в таком славном месте – Музее Победы! Это же память всех погибших во время войны. И здесь поднимается патриотический дух, и ты настраиваешься на высокие результаты! Мы настроены на победу и считаем, очень важно, что проходят такие турниры, это и мир, и дружба, и спорт, и объединение», – отметил подполковник вооруженных сил Республики Беларусь Денис Логинов.

Во время проведения торжественной церемонии открытия игр для участников соревнований выступил «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова» Министерства обороны Российской Федерации и другие творческие коллективы.