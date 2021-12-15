В Музее Победы откроется новогодняя выставка «Елка Победы»

21 декабря 2021 года в Музее Победы откроется новогодняя выставка «Ёлка Победы». Вход на экспозицию — свободный для всех желающих.

Посетители смогут окунуться в атмосферу празднования Нового года в середине ХХ века. Около 60 раритетов из фондов Музея Победы, в том числе подлинные ёлочные игрушки и новогодние украшения конца 1930-х — 1940-х годов, расскажут о новогодних традициях. Елочные игрушки запечатлели жизнеутверждающие элементы советской эпохи.

«Благодаря новогодним украшениям мы можем проследить за самыми важными вехами в истории страны. Например, в конце 1930-х годов, после премьеры фильма «Цирк», стали популярны фигурки на цирковую тематику, а наиболее часто встречающимися игрушками были звезды, фигурки зверей. В середине 1940-х — танки и самолеты, а после войны — игрушки в виде машинок, фонариков. Зачастую игрушки делали не на фабриках, а в кустарных мастерских», — рассказывают в пресс-службе Музея Победы. На выставке также можно увидеть коллекцию поздравительных открыток времен войны, фронтовые письма с новогодними пожеланиями, фотографии, запечатлевшие празднование Нового года на фронте и в тылу.

«На этой выставке посетители могут познакомиться с новогодними традициями времен Великой Отечественной войны, прикоснуться к атмосфере праздника прошлых лет. Представленные в коллекции игрушки и украшения – на все времена. Думаю, они могли бы украсить и современную ёлку», — отмечает куратор выставки Тимофей Синицин.

Выставка «Ёлка Победы» будет открыта для посетителей с 21 декабря этого года до 31 января 2022 года.

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