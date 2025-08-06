В Музее Победы открылась выставка к 80-летию начала советско-японской войны

В Музее Победы 6 августа, в преддверии 80-летия начала советско-японской войны, открылась выставка «Последний удар». Новая экспозиция посвящена завершающему этапу Второй мировой войны и разгрому японской Квантунской армии.

«Не все знают, что Вторая мировая закончилась, в том числе и для нашей армии, гораздо позже, чем 9 мая 1945 года. И в этой экспозиции собрано более 300 экспонатов, а также кадры видеохроники, которые познакомят наших посетителей с этим периодом войны», – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Музея Победы Иван Колегаев.

В создании проекта участвовали Музей Победы, Музейно-мемориальный комплекс «Победа» Сахалинской области, Сахалинский областной краеведческий музей, Музей Южно-Сахалинской наступательной операции, Макаровский краеведческий музей, «Поисковое движение России» в Сахалинской области и Российский государственный архив кинофотофонодокументов. Многие раритеты впервые показаны москвичам и гостям столицы.

«Я хочу выразить огромную благодарность коллегам из Музея Победы за оказанное содействие и помощь в организации такого выставочного проекта, который можно назвать уникальным, ведь в год 80-летия Великой Победы свои усилия объединили два Музея Победы. Сегодня на площадке федерального музея представлены такие предметы, как парадная форма Героя Советского Союза Алексея Романовича Гнечко, удостоверение личности, простреленное японской пулей, Героя Советского Союза Петра Ивановича Шутова, командира передового отряда, руководившего высадкой десанта на остров Шумшу 18 августа 1945 года. Предметы поистине уникальные, отражают события Южно-Сахалинской наступательной, Курильской десантной операций, события окончания Второй мировой войны, которая завершилась на Дальнем Востоке», – отметила заместитель директора Музейно-мемориального комплекса «Победа» Сахалинской области Любовь Мельник.

Выставка рассказывает о ратных подвигах и судьбах героев советско-японской войны, демонстрирует отвагу и мужество бойцов и командиров Красной Армии. На площади около 250 кв. метров размещены фотографии и документы, живопись и плакаты, награды и личные вещи, предметы вооружения и обмундирования бойцов и командиров. Так, среди раритетов – личные вещи главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского, начальника штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке Семена Иванова, командующего Забайкальским фронтом маршала Родиона Малиновского, командующего 1-м Дальневосточным фронтом маршала Константина Мерецкова и других.

Кроме того, в витринах представлены оружие, форма, предметы быта и амуниции военнослужащих Квантунской армии, а также японские награды. Например, среди уникальных экспонатов – боевой нож айкути, которым японский камикадзе планировал убить Григория Меклера, советника первого лидера Северной Кореи Ким Ир Сена. После войны Григорий Меклер в течение года сопровождал будущего лидера КНДР, помогая ему завоевывать доверие соотечественников, а затем был назначен уполномоченным по делам репатриации японских военнопленных и работал заместителем начальника лагеря. Один из японцев пронес в лагерь нож, чтобы убить Григория Коновича, однако понаблюдав за работой, которую проводил Меклер, изменил свое намерение и подарил боевое оружие своему бывшему врагу в знак уважения и мирных намерений. Еще один интересный предмет — японская керамическая граната Тип-4 1945 года. К их изготовлению по всей стране привлекли фабрики, в мирное время производившие дорогую традиционную японскую керамику.

В разделы выставки вошли материалы, освещающие освобождение Маньчжурии и Северной Кореи, высадку десантов на Южный Сахалин и Курилы. В витринах демонстрируются снимки, личные документы, фронтовые письма и воспоминания участников событий, например, блокноты с заметками о боевых действиях фронтового журналиста Константина Голова. Отдельный раздел экспозиции посвящен преступлениям японцев в Корее. Выставку дополняют оцифрованные изображения Героев Советского Союза и их биографии, рисунки фронтовых художников, публикации в советской прессе о ходе боев, кадры военной кинохроники.