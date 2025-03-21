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ДомойМоскваВ Музее Победы отметят 100-летие Иннокентия Смоктуновского 

В Музее Победы отметят 100-летие Иннокентия Смоктуновского 

editor
By editor
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иннокентий-смоктуновский

Музей Победы в честь 100-летия народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны Иннокентия Смоктуновского представит уникальные реликвии актера-фронтовика, а также подготовит кинопоказ.

В преддверии юбилея артиста и Дня театра Музей Победы покажет боевые награды актера — они станут экспонатами новой масштабной экспозиции «Путь к Победе». Это две медали «За отвагу» и одно удостоверение, переданные в дар музею на Поклонной горе дочерью Иннокентия Михайловича Марией Смоктуновской. Они войдут в интерактивный комплекс «Реликвии Победы», который является уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

«Реликвии расскажут о непростой судьбе известного актера. В кинематограф Иннокентий Михайлович попал, уже пройдя суровую школу жизни. В январе 1943 года он был призван в Красную армию. Участвовал в сражении на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева. Был в плену, бежал, воевал в партизанском отряде, освобождал Варшаву. В годы Великой Отечественной войны Смоктуновского наградили двумя медалями «За отвагу». Но одну из медалей ему вручили лишь спустя почти 50 лет, в 1991 году, на сцене Художественного театра им. А.П. Чехова», — отметили в Музее Победы.

иннокентий-смоктуновский-удостоверение

медаль за отвагу

Все посетители Музея Победы также смогут ознакомиться с биографией Смоктуновского и увидеть его фото в мультимедийном зале «Лица Победы».

Фото © пресс-служба Музея Победы

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