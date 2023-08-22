В Музее Победы отметят 80-летие Курской битвы

23 августа в Музее Победы состоится встреча ветеранов, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В ней примут участие ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военной службы и ветераны труда. Среди почетных гостей будут участники Курской битвы Иван Андреевич Слухай, Мария Михайловна Рохлина, Василий Гаврилович Пронин.

Гости мероприятия станут первыми посетителями обновленной выставки «Закат цитадели». Экспозицию дополнили подлинные экспонаты из фондов Музея Победы, рассказывающие о строительстве Дороги мужества – железнодорожного пути Старый Оскол – Ржев, предназначенного для обеспечения перевозки грузов войск Воронежского фронта. Строительство этой магистрали улучшило снабжение войск Красной армии, что внесло существенный вклад в победу в Курской битве.

Также участники встречи возложат цветы в Зале Памяти и Скорби. Кроме того, в рамках акции «Ромашка Победы» волонтеры прочтут письма участников Курской битвы и отрывки из литературных произведений об этом сражении, а известный певец Владимир Левкин вместе с детьми из клуба «Лето Побед» исполнит песню о танкистах.

Кроме того, 24 августа в Зале Жуков Музея Победы пройдет научно-исторический форум «Не уронили чести ратной на Курской огненной дуге».

Откроют конференцию председатель Московской городской Думы Алексей Валерьевич Шапошников, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Вячеславовна Драгунова, начальник научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Иванович Басик, народный артист РФ Игорь Станиславович Угольников, директор Музея Победы Александр Яковлевич Школьник.

С научными докладами выступят военные историки, представители научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

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