В Музее Победы показали 3D-инсталляцию о войне на Дальнем Востоке

9 августа, в годовщину начала войны с Японией, в Музее Победы показали уникальный 3D-фильм «Дальневосточный финал».

«Боевые действия на Дальнем Востоке начались в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. Верный своим обязательствам, Советский Союз после окончания войны в Европе выступил против миллионной группировки Квантунской армии японских войск в Китае и в Корее. За победу над японскими милитаристами была учреждена медаль «За победу над Японией» – последняя награда СССР в годы Второй мировой войны. Она присуждалась солдатам и офицерам Красной Армии и войск НКВД, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях против японской армии», — рассказали в Музее Победы.

Только 9 августа у посетителей Музея Победы была уникальная возможность посмотреть видеопроекцию о советско-японской войне и о событиях, которые ей предшествовали. Десятиминутный фильм охватывает период с 1937 по 1945 год и рассказывает о нападении Японии на Китай и помощи советских добровольцев Китайской Республике, боях у озера Хасан и реки Халхин-Гол, атаке на Перл-Харбор. Рассказ ведется от лица советского военачальника, доктора военных и исторических наук, генерала армии Махмута Гареева, который в августе 1945 года был участником советско-японской войны. Посетители стали свидетелями ключевых событий 1945 года – Ялтинской и Потсдамской конференций, бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, начала Маньчжурской операции, подписания акта о капитуляции Японии.

Трехмерную видеопроекцию «Дальневосточный финал», созданную с помощью 3D-технологий, показали в Зале Славы музея. Благодаря технологии видеомэппинга на величественном куполе ожили страницы истории.

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