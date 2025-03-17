В Музее Победы прошел патриотический концерт к годовщине воссоединения Крыма с Россией

В преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией, 16 марта, в Музее Победы состоялся концерт «Семья, Отечество, Победа!». С сольной программой выступила композитор, автор-исполнитель, обладатель гран-при фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас» Маргарита Адясова. Гостями мероприятия стали более 200 человек: подопечные фонда «Защитники Отечества», члены «Комитета семей воинов Отечества», москвичи и гости города.

«Моя программа из авторских песен называется «Семья, Отечество, Победа!». Для меня большая радость, что она сегодня звучит здесь, в Музее Победы. Каждая моя песня — это живая история, я ничего не придумываю. Песни основаны на историях, которые присылают мне сами участники специальной военной операции, их жены и матери. Многие из них сегодня в зале, и всегда у нас с ними такие душевные, может быть, со слезами и, может, с улыбками встречи. Я думаю, что они нам необходимы», — поделилась солистка Маргарита Адясова.

В Зале Полководцев музея на Поклонной горе прозвучали песни, посвященные Крымской весне, Родине и ее героям. Перед исполнением композиций Маргарита Адясова рассказывала, какая история вдохновила на ее создание. Гости услышали песни «Небесная рать», «Возвращайтесь», «Выход» и другие. Концерт состоялся при поддержке радиостанции «Гордость», фонда «Защитники Отечества» и «Комитета семей воинов Отечества».