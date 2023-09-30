В преддверии годовщины начала Битвы за Москву Музей Победы поделился историями подлинных раритетов периода Битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Так, в фондах музея хранятся подлинные агитационные листовки.

«Листовка «За Москву, за Родину!» была издана в ноябре 1941 года для распространения среди защитников и жителей столицы в период тяжелейших боев под Москвой. Текст для листовки был взят из статьи газеты «Правда» от 3 ноября 1941 года», — рассказала хранитель Музея Победы Юлия Жукова.

Другая листовка содержит статью писателя и публициста Алексея Толстого «Москве угрожает враг». Хранитель Музея Победы уточнила, что впервые статья писателя была опубликована в газете «Правда» 18 октября 1941 года. В годы войны Алексей Толстой написал около 60 публицистических материалов, начиная с первых дней войны (27 июня 1941 года — «Что мы защищаем») и до самой своей смерти в конце зимы 1945 года.

Битва за Москву — одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев — с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломной датой стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление Красной армии.

Visited 1 times, 1 visit(s) today