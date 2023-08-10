В Музее Серебряного века представлена выставка «Урал Бажова. Сила места»

Сказочные истории Павла Бажова знакомы нам с детства. Его «Уральские сказы» мы знаем, достаточно вспомнить «Кошачьи уши», «Змеиный след», «Огневушку-поскакушку», или же «Хозяйку Медной горы». Сподвигли писателя на создание столь многих уральских сказов не только история родного края, но и развитие промышленности Урала.

Урал – сокровищница самых разных полезных ископаемых, минералов: агата, алмаза, аквамарина, аметиста, горного хрусталя, хризолита, малахита, змеевика, дымчатого кварца. Всё это упоминается в сказах и историях Павла Бажова (1879-1950) – писателя, публициста, журналиста и учителя. Для уроженца Сысертского завода всё было знакомым, всё родным – улицы, храмы, заводы и, конечно, заводчане. Не только улицы, но и заводской пейзаж, его жители, дни и быт рабочих стали фотогероями выставки из фондов Объединённого музея писателей Урала (Екатеринбург).

Основательность, крепкость, твердость и прочность – вот, что видно на архивных фотодокументах дореволюционной эпохи. Горняки, заводчане и послереволюционной эпохи не менее мастеровиты, мастер же – герой всех сказов Павла Бажова. Человек труда, штолен, шахт. Мастер серьезен и основателен, как основателен его труд. Много сказаний, загадок и тайн хранят Уральские горы. Старинные устные предания рабочих Урала воплотил писатель в творчестве. Произведения, письма Павла Бажова читают до сегодняшнего дня, таинственная природа Урала, дышащая лесами, туманами над озёрами, старинными домами с утварью видится в фотографиях уже современного мастера – Фёдора Телкова, представленных также на выставке. Гений места – Урал – богат и разнообразен, грозен и таинственен, скрытен и притягателен. Самобытен.

Выставка завершит работу 10 сентября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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