В Музее техники Вадима Задорожного пройдет Международный фестиваль «Дни военно-исторического кино»

Со 2 по 6 сентября в Музее техники Вадима Задорожного пройдет IV Международный фестиваль «Дни военно-исторического кино».
Каждый день фестиваля будет приурочен к знаковым и юбилейным датам российской истории – 350-летию Петра I, 100-летию С.И. Ростоцкого и 50-летию фильма «А зори здесь тихие», 100-летию образования СССР, 90-летию Р.И. Рождественского, 85-летию А.С. Кончаловского, 70-летию К.Г. Шахназарова. В программе запланированы показы как исторических ретроспективных фильмов известных кинорежиссеров, так и современных художественных и анимационных кинолент.
3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в музее техники Вадима Задорожного состоится «Парад военной техники», в котором примет участие техника времен Великой Отечественной войны.
Помимо Музея техники Вадима Задорожного, фестиваль пройдет еще на шести площадках – Музее Победы (кинотеатр «Поклонка»), сети кинотеатров «Московское кино», Музее кино, 35-й береговой батарее (Севастополь) и Музее обороны Севастополя (кинотеатр «Украина»).
Также зрителей ждут в центрах Россотрудничества в 17 странах: Индии, Монголии, Египете, Польше, Франции, Италии, Германии, Сербии, Болгарии, Венгрии, Молдове, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии и на Кипре.
Откроется фестиваль 2 сентября в Музее Победы на Поклонной горе показом оскароносной ленты 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой», которая была снята 15 фронтовыми операторами.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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