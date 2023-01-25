В музее-усадьбе Кусково премьера волшебной сказки для детей и взрослых

29 января в музее-усадьбе Кусково состоится премьера волшебной сказки для детей и взрослых в сопровождении струнного квартета и красочного видеоряда. Поучительный сюжет с царями, царевичами, царевнами, загадочными волшебниками, превращениями, чудесами и морализующим финалом. В основе сказки русские народные литературные традиции и фабулы, мастерски воплощённые в стихах талантливым поэтом Николаем Некрасовым.

Сюжет сказки придуман самим поэтом и, к слову сказать, данная сказка не пользовалась до́лжной популярностью при жизни Некрасова. В 1935 году её пытался популяризовать Корней Чуковский, сделав свой пересказ. Но по каким-то причинам его версию не пустили в печать и вовсе запретили. Но тем не менее сказка «Царевна Ясносвета» заслуживает внимания, и мы решили представить её публике.

Великолепная музыка для струнного квартета русских и славянских композиторов 19-20 вв., а также красочные иллюстрации органично дополняют увлекательное повествование. В качестве музыкального сопровождения прозвучат произведения для струнного квартета Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Александра Глазунова, Антонина Дворжака, Эрвина Шульхоффа.

В яркий сказочный мир слушателей проведёт замечательный актёр театра «Eutherpa» Михаил Морозов. Михаил уже не первый раз сотрудничает с творческим коллективом «Luminis Artis». Музыкальный спектакль «Парень из Гудбранской долины», где актёр исполнял главную роль, имел огромный успех. Иллюстрации специально к данному музыкально-литературному проекту выполнила талантливая художница, выпускница МГХПА им. С.Г. Строганова, Анастасия Найданова.

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