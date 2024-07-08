В музее Владимира Высоцкого проходит морская выставка

«Вы возьмите меня в море, моряки» так называется выставка сообщества «Художники арбата», посвященная морской стихии, по мотивам творчества Владимира Семеновича.

В мировой живописи море всегда было не простым, но популярным жанром. В морских пейзажах огромный потенциал для творчества: тайна и путешествия, сражения и подвиги, корабли и паруса, романтика и драма. Картины художников насыщены всевозможными красками, образами, сюжетами.

Наша выставка посвящена красоте моря в разных его состояниях: штиль, волнение, буря и шторм. Море притягательно, во всех своих проявлениях. За ним всегда интересно наблюдать.

Посмотрите, как палитра и композиция в картинах меняют наше восприятие и настроение. В одном случае мы чувствуем жесткий соленый ветер и тревогу, в другом – теплый морской бриз, умиротворение и безмятежность. Все эти ноты отражены и в песнях Высоцкого, посвященных морю.

Морская стихия была и остается источником вдохновения художников, поэтов, писателей, кинематографистов. Вслед за Владимиром Семеновичем мы повторяем: «Вы возьмите меня в море, моряки».