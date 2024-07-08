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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ музее Владимира Высоцкого проходит морская выставка

В музее Владимира Высоцкого проходит морская выставка

editor
By editor
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морская выставка

«Вы возьмите меня в море, моряки» так называется выставка сообщества «Художники арбата», посвященная морской стихии, по мотивам творчества Владимира Семеновича.

В мировой живописи море всегда было не простым, но популярным жанром. В морских пейзажах огромный потенциал для творчества: тайна и путешествия, сражения и подвиги, корабли и паруса, романтика и драма. Картины художников насыщены всевозможными красками, образами, сюжетами.

Наша выставка посвящена красоте моря в разных его состояниях: штиль, волнение, буря и шторм. Море притягательно, во всех своих проявлениях. За ним всегда интересно наблюдать.

Посмотрите, как палитра и композиция в картинах меняют наше восприятие и настроение. В одном случае мы чувствуем жесткий соленый ветер и тревогу, в другом – теплый морской бриз, умиротворение и безмятежность. Все эти ноты отражены и в песнях Высоцкого, посвященных морю.

Морская стихия была и остается источником вдохновения художников, поэтов, писателей, кинематографистов. Вслед за Владимиром Семеновичем мы повторяем: «Вы возьмите меня в море, моряки».

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