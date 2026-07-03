В Музее военной формы состоялся концерт ансамбля солистов «Чистая классика»

В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялся концерт ансамбля солистов «Чистая классика».

Программа объединила камерные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Антонина Дворжака, а также вокальную музыку Шуберта, Михаила Глинки и Джованни Баттисты Мартини, представив слушателям разные грани европейской музыкальной культуры XVIII–XIX веков.

В концерте приняли участие заслуженные артисты Российской Федерации Виктор Козодов, Антон Кулапов и Виктор Ямпольский, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ярослав Красников и Николай Попов.

Исторические интерьеры музея стали органичным пространством для исполнения камерной музыки, а внимательная аудитория сопровождала выступления продолжительными аплодисментами.

Концерт продолжил цикл выступлений ансамбля «Чистая классика», направленный на популяризацию камерного исполнительства и знакомство слушателей с выдающимися произведениями мирового музыкального наследия.

Фото: предоставлено PR-сопровождением артистов