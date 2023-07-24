В Музее Востока пройдет серия показов лент «Союзмультфильма», основанных на фольклоре восточных стран

Государственный музей Востока совместно с киностудией «Союзмультфильм» запускают серию показов мультфильмов «золотой коллекции», которые раскрывают богатство народного творчества восточных стран.

Кадр из мультфильма «Золотая антилопа»

Первый показ пройдет 29 июля в 12.00 и далее каждую субботу до конца августа. Вход на все мероприятия — свободный.

В программе: мультфильмы по мотивам народных сказок стран Востока, среди которых — Япония и Китай, Корея и Вьетнам, Монголия и Казахстан, Индия и Дальний Восток. Первые три показа будут сопровождаться небольшими обзорными мини-лекциями от искусствоведа и историка анимации Анны Голда.

«Золотая коллекция» киностудии «Союзмультфильм» — собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра.

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