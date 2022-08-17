В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» отпразднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы

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В августе один за другим мы празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает 20 августа отметить сразу все Спасы.

В этот день гостей ждет насыщенная программа:

  • молебен и освящение яблок;
  • выставка урожая «Огородная мозаика»;
  • инсценировки рассказов А.П. Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия»;
  • ярмарка народных промыслов;
  • мастер-классы по изготовлению украшений, вышивке, медитативному рисованию, плетению макраме, росписи деревянных изделий, живописи;
  • настольные игры и турнир по «яблочным шашкам»;
  • музыкальная и фольклорная танцевально-развлекательная программы;
  • фотозона на фоне деревенского пейзажа и многое другое.

Начнется праздник в 13.00.

Билеты на сайте и в кассе музея. Доступна оплата «Пушкинской картой».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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