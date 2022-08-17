В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» отпразднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы

В августе один за другим мы празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает 20 августа отметить сразу все Спасы.
В этот день гостей ждет насыщенная программа:
- молебен и освящение яблок;
- выставка урожая «Огородная мозаика»;
- инсценировки рассказов А.П. Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия»;
- ярмарка народных промыслов;
- мастер-классы по изготовлению украшений, вышивке, медитативному рисованию, плетению макраме, росписи деревянных изделий, живописи;
- настольные игры и турнир по «яблочным шашкам»;
- музыкальная и фольклорная танцевально-развлекательная программы;
- фотозона на фоне деревенского пейзажа и многое другое.
Начнется праздник в 13.00.
Билеты на сайте и в кассе музея. Доступна оплата «Пушкинской картой».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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