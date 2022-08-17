В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» отпразднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы

В августе один за другим мы празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает 20 августа отметить сразу все Спасы.

В этот день гостей ждет насыщенная программа:

молебен и освящение яблок;

выставка урожая «Огородная мозаика»;

инсценировки рассказов А.П. Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия»;

ярмарка народных промыслов;

мастер-классы по изготовлению украшений, вышивке, медитативному рисованию, плетению макраме, росписи деревянных изделий, живописи;

настольные игры и турнир по «яблочным шашкам»;

музыкальная и фольклорная танцевально-развлекательная программы;

фотозона на фоне деревенского пейзажа и многое другое.

Начнется праздник в 13.00.

Билеты на сайте и в кассе музея. Доступна оплата «Пушкинской картой».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.