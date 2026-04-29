В музее-заповеднике «Коломенское» наградили лауретов конкурса художественных работ «Виват, императрица! Просвещенный век Екатерины»

В театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» состоялось подведение итогов Межрегионального конкурса художественных работ «Виват, императрица! Просвещенный век Екатерины».

Конкурс был посвящен эпохе правления Екатерины II и ее вкладу в развитие государства. Императрица рассматривала себя как продолжательницу дела Петра Великого, стремясь к укреплению центральной власти, развитию экономики и активной внешней политике. При этом особое внимание в рамках конкурса было уделено Екатерине как просвещенной правительнице, внесшей значительный вклад в развитие культуры, науки и искусства. Одним из ключевых принципов ее правления стала идея просвещения нации.

С 31 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года на конкурс «Виват, императрица! Просвещенный век Екатерины» подали около 400 заявок, из которых 320 отобрали для участия. Наибольший интерес конкурсантов вызвали номинации «Культура и наука Екатерининской эпохи» и «В усадьбе у себя, в раю». Также значительное количество работ было представлено в номинации «Коломенское в судьбе императрицы». Отдельное внимание художники уделили номинации «Крым — ваш, императрица», представив пейзажи Черноморского побережья, которые вошли в итоговую выставку.

Музыкальное сопровождение церемонии награждения обеспечили преподаватели и учащиеся детских школ искусств: Константин Ширяев (ДШИ им. И.С. Баха), Изабель Кифле (ДМШ им. Глазунова) и Ева Ширяева (МССМШ им. Гнесиных).