В музее-заповеднике «Коломенское» представили выставку «Фронтовой репортаж»

Выставок о военных фотокорреспондентах Великой Отечественной войны было немало, но каждая – особенная. Во Дворце царя Алексея Михайловича на экспозиции не только фотографии, но и пласт личных воспоминаний, интересных сопроводительных текстов.

Они снимали летопись войны, не только её суровые будни фронта и тыла – они запечатлевали войну в моменте, взгляде, жесте, осмысляя её ужас, страдания и радость Победы. Фотокорреспонденты не стояли за ценой, они погибали, получали ранения, выживали в госпиталях, а позже доходили до Берлина, Праги, Будапешта, Вены со слезами на глазах.

Фронтовая «лейка», афиши, плакаты, живопись представлены на не такой большой, но насыщенной экспозиции. Она богата не только самими фотографиями и документами, она ценна воспоминаниями. Борис Кудояров, Яков Халип, Евгений Халдей снимали Великую Отечественную войну, делясь воспоминаниями. Фотографии Тимофея Мельника не столь часто можно увидеть на выставках, но музей Москвы их представил (коллекцию передала дочь фотографа). Он дошел до Берлина и снял церемонию подписания акта о капитуляции.

Фотографии наших военных корреспондентов нужны нам как визуальные свидетельства войны, помогающие понять боль утрат и ликование Победы. Это наша история и наша гордость. Запечатленное на пленку военное время воедино соединено с мемуарами и свидетельствами участников войны. Бьющие по глазам боль и ужас войны оставил Николай Никулин в «Воспоминаниях о войне». Его путь был от Ленинграда до Берлина, он чудом остался жив, много лет работал в Государственном Эрмитаже, был его ведущим научным сотрудником, специалистом по Северному Возрождению.

Марина АБРАМОВА