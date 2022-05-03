В музее-заповеднике П.И. Чайковского представят новый том Академического полного собраний сочинений композитора

7 мая 2022 года в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину в День рождения композитора будет представлен новый том Академического полного собраний сочинений – «Всенощное бдение», соч. 52.

Это второе крупное произведение Чайковского в области духовной музыки после «Литургии», совершенно иное по замыслу и реализации. Опора на древние церковные распевы и новый подход к их многоголосной обработке – таковы были цели и творческие установки композитора.

Академическое полное собрание сочинений Петра Ильича Чайковского – совместный проект музея-заповедника П.И. Чайковского и Государственного института искусствознания и музыкального издательства «Автограф» (г. Челябинск). Проект был начат в 2013 году по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского народного артиста СССР Владимира Федосеева и доктора искусствоведения Полины Вайдман.

Академическое полное собрание сочинений предполагает публикацию всего огромного творческого наследия композитора, которое на сегодняшний день насчитывает свыше 450 музыкальных и 150 литературных произведений, а также более 5 тысяч сохранившихся писем. Планируется издать более 120 томов.

На сегодняшний день вышли в свет 13 томов. Все сочинения впервые после смерти Чайковского публикуются в том виде, в котором были написаны автором.

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