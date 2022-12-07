В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину открывается выставка «Иоланта» и «Щелкунчик»: неразгаданный код»

9 декабря, в день рождения Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, здесь открывается новая выставка. Проект посвящен 130-летию первой постановки двух сочинений П.И. Чайковского – оперы «Иоланта» и балета «Щелкунчик».

Впервые музей покажет одну из своих реликвий – тетрадь эскизов оперы «Иоланта» и костюм Солдатика к первой поставке балета «Щелкунчик» 1892 года из музея Санкт-Петербурга.

Выставка – попытка погрузиться в смыслы и понять «код», заложенный Чайковским в соединении двух произведений.

Мало кто помнит, что эти сочинения были парными и должны были исполняться в один вечер. Работа над «Иолантой» и «Щелкунчиком» проходила не только одновременно, но и на страницах одних и тех же нотных тетрадей и записных книжек. Столь разные на первый взгляд сюжеты сложились для композитора вместе в общую философскую концепцию.

Благодаря уникальным экспонатам, среди которых нотные рукописи, документы, театральные костюмы, афиши, фотографии, эскизы декораций и костюмов, новый выставочный проект музея-заповедника П.И. Чайковского позволит каждому посетителю совершить путешествие от современных привычных образов и трактовок «Иоланты» и «Щелкунчика» к замыслу автора.

Две линии повествования «Щелкунчика» и «Иоланты» начинаются с современных спектаклей и ведут к первой постановке. Точка соединения двух путей – «комната» с воображаемым миром композитора. Неуловимый дух творческой мысли создается видом бескрайнего звездного неба и движением силуэтов героев произведений, музыкальные образы которых вот-вот воплотятся на страницах нотной бумаги.

Выставка, организованная в содружестве с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства, будет работать до 1 марта 2023 года.

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