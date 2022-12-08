В музее-заповеднике Царицыно открылся Фестиваль частных коллекций

Произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры или графики, собранные и представленные частными коллекционерами, всегда занимательны. Это – редкости, изыск, вкус.

Александр Куприн. Старый Большой Каменный мост. 1934

Павел Кузнецов. Москва. Садовое кольцо. Около 1933 года

Так, музей-заповедник Царицыно уже далеко не в первый раз представляет выставку частных коллекций. Совершенно изумительные образцы фарфора из собрания Бориса Ефимовича Калиты и Киры Юрьевны Рябининой можно увидеть в залах экспозиции.

Кроме этого, данная выставка – очень русская. На ней можно любоваться пейзажами Алексея Саврасова, картинами Петра Кончаловского, Василия Поленова, видами Бахчисарая, Крымского побережья (всё это собрания Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева). Отметить следует и акварели Карла Кольмана – московские зарисовки – извозчики, ямщики, ледовозы. Каждая акварель – самостоятельная сценка в динамике, жесте, мимике.

Не обойдем и Москву – живопись, графика, а также фильтр-фотография из собрания Юрия Носова. Пейзажи столицы прошлого соседствуют с современной фотографией уходящего года. Меняются времена, меняется город, но Москва остается – не только на полотне, бумаге, пленке, но и в памяти и воображении.

Выставка продлится до 9 апреля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.