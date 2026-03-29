В Музей Победы передали картину о потерянном детстве

В дар Музею Победы передали картину, посвященную детям, пережившим ужасы фашистских концлагерей. На создание тематической серии «Это ангел» московскую художницу Анну Пряхину вдохновил один из экспонатов иммерсивной экспозиции музея на Поклонной горе «Подвиг Народа».

«Я писала другую серию работ, несколько получились очень быстро, а одна «застряла», и всё. И вот на экскурсии я увидела эту тряпичную куклу. После этого я взяла чёрный карандаш и сделала вертикальные полосы на картине. И у меня стало звучать в голове: «Это был ангел, это был ангел». Так я нашла своего «ангела» и написала 17 новых работ», — рассказала художница.

Каждая картина написана в своей уникальной технике с использованием современных художественных материалов.

«Эта серия посвящена детству, прошедшему в концлагере, которое с одной стороны было, а с другой стороны его не было. И вот ангел символизирует что-то уходящее, проходящее. Все девочки на картинах изображены с таким растерянным, непонимающим видом. Ведь даже взрослые не могли справиться с той страшной ситуацией. А детям удалось продержаться за счёт того, что они дети, за счёт того, что они ангелы», — добавила она.

Первую работу из серии «Это ангел» Анна Пряхина решила передать в Музей Победы, чтобы через искусство сохранить память о событиях Великой Отечественной войны для будущих поколений и заставить общество еще раз задуматься о нечеловеческой жестокости людей по отношению друг к другу.

«Всё это люди делали с людьми. Это не какие-то другие люди, а жившие вместе на одной планете. Моей маме было 6 лет, когда началась война, и я всю жизнь была под впечатлением от ее рассказов. И когда я, например, в молодости жаловалась на жизнь, она мне всегда говорила: «Анечка, это ещё не война», — подчеркнула Анна Пряхина.

Автор надеется, что ее работа найдет отклик и окажет эмоциональное воздействие на зрителей.

«Когда я посмотрела на всю серию, то поняла, что раз эта куколка дала мне так много, то я хотела бы как-то отплатить и передать одну картину в дар Музею Победы. Мне кажется, эта работа такая трогательная и душевная, и если она кого-то также впечатлит, как меня впечатлила эта куколка, или вызовет какую-то эмоцию, то я буду очень рада», — поделилась художница.