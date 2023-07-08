В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия VII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

Среди гостей красной дорожки церемонии открытия были продюсер Рубен Дишдишян, Марк Эйдельштейн, Елена Захарова, Анна Снаткина, Вячеслав Чепурченко, Равшана Куркова, группа Jukebox Trio, Александра Ревенко, Кристина Асмус и др.

«”Горький fest” - одно из самых ярких событий культурной жизни нашего региона. Фестиваль с каждым годом меняет пространство вокруг себя. В этот раз - около 40 площадок в Нижнем Новгороде и районах области. Вместе с этим Нижегородская область настолько богата и многогранна, что всегда есть возможности для дальнейшего развития. Очень здорово, что наше желание показывать нижегородцам и гостям города кино, знакомить их с этим искусством находит встречные намерения. Фестиваль объединяет огромное количество ярких и талантливых людей. Спасибо всей команде “Горький fest"», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Открывая «Горький fest», президент фестиваля Михаил Пореченков сказал: «Этот седьмой по счету фестиваль посвящен 100-летию великого Леонида Гайдая. Его фильмами, а также фильмами тех, кто сегодня снимает комедии, мы будем переосмыслять кино, и, конечно, смотреть конкурсные картины и выбирать тех, кто откликается в нашей душе».

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева добавила, что не надо забывать и о деловой программе: «Мы традиционно обсудим с коллегами съемки в Нижнем Новгороде, поговорим о том, что уже было снято и что будет сниматься, с какими сложностями встречаются кинематографисты и что можно сделать. Кроме того, обсудим роль искусственного интеллекта в творческом деле кинопроизводства. Но главное, для чего мы все собрались, – это праздник кино и радость от встречи с дорогим нашему сердцу Нижним Новгородом!»

По традиции, первый приз – «За вклад в развитие современного кино» – был вручен уже на открытии фестиваля. В этом году его получил режиссёр Алексей Учитель, чьим фильмом «Прогулка» стартуют показы в Летнем кинотеатре.

Открылся кинофестиваль фильмом «Кентавр» Кирилла Кемница. Его представила съемочная группа фильма.

В жюри фестиваля вошли: кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман и актриса Кристина Асмус.

Организатор «Горький fest» – продюсерский центр «Люксар» по поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Нижегородской области.

Бьюти-образы гостей фестиваля были созданы визажистами российского бренда Russian Beauty Guru и стилистами профессионального бренда для волос AlterEgo Italy с помощью инструментов HH Simonsen.

Фестиваль проходит при поддержке Московской школы кино, Музея кино. Автомобили Баварии - официальный дилер BMW в Нижнем Новгороде.

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