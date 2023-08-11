В Новой Третьяковке проходит II Международный детский культурный форум

По 12 августа 2023 года в Новой Третьяковке в Москве проходит II Международный детский культурный форум, организованный Министерством культуры РФ. Он стал традиционным ежегодным событием и направлен на поддержку творчески одаренных детей. Участниками Форума стали ребята в возрасте от 12 до 17 лет, которые являются победителями и призерами различных творческих конкурсов, фестивалей и выставок.

Накануне министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова рассказала о программе мероприятий, географии участников и специальных форматах ДКФ. В программу Форума включены почти 140 мероприятий: лекции, мастер-классы, диалоги, мастерские, сессии по направлениям «хореографическое искусство», «кино и анимация», «театральное искусство», «музыкальное искусство», «музеи и изобразительное искусство», «журналистика», а также направление «культурные проекты», в рамках которого дети смогут превратить свои идеи в творческие программы и представить их экспертной комиссии. В этом году в ДКФ принимают участие более 2 тысяч человек из 88 регионов России, а также зарубежные гости из 13 стран: Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Палестины, Туркменистана и Узбекистана.

Ольга Любимова добавила, что участников форума ждет насыщенная культурная программа: экскурсии в Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей музыки, Большой Московский цирк, ВГИК, Зарядье, ВДНХ и Мосфильм. «Это знаковые культурные пространства, в которых хочется побывать всем», – указала глава Минкультуры.

Новшеством этого года стало приглашение знаменитых деятелей культуры в качестве послов форума, которыми стали Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Евгений Миронов и другие.

Торжественную церемонию открытия II Международного детского культурного форума и выставку «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников» посетил народный художник СССР и РФ, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели, вице-президенты РАХ Анатолий Александрович Любавин и Андрей Николаевич Ковальчук.

Елена КЛЕМБО, РАХ,

Фото – Виктор БЕРЁЗКИН, РАХ

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