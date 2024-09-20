РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиВ новом клипе Татьяны Булановой «Мама моя милая» раскрыли красоту женщины

В новом клипе Татьяны Булановой «Мама моя милая» раскрыли красоту женщины

editor
By editor
58
мама моя милая

Блестящим итогом лета в творчестве Татьяны Булановой стала премьера клипа «Мама моя милая». Релиз одноимённой песни на стихи поэта Михаила Гуцериева и музыку Андрея Ктитарева и Сергея Ревтова состоялся 19 сентября. Почти сразу певица приступила к съёмкам видео, режиссёром которого выступил Рустам Романов.

Песня раскрывает вечную тему поколений с позиции их восприятия любви, её понимания, её драматургии. В центре внимания режиссёра клипа – две героини, мать и дочь. Юная девушка впервые влюблена. Мать хочет уберечь свою дочь от ошибок, но избежать их, увы, нельзя.

Татьяна Буланова посвятила эту песню памяти своей мамы. Поэтому тема воспоминаний стала одним из основных лейтмотивов сюжета фильма.

«Я спела в память о своей матери – Нине Павловне Булановой. Именно мама привила мне любовь к музыке и пению, да и сама очень любила петь. Она была самым главным человеком в моей жизни», – поделилась певица.

Для съёмок было выбрано удивительное место в г. Можайске Московской области – ранчо «Аванпост». Здесь расположены конная база и экопарк. На конюшне содержатся более 50-ти лошадей разных пород и редчайших мастей: соловые, мышастые, чалые и многие другие. Зрители смогут по достоинству оценить работу с животными в кадре. Исполнитель главной мужской роли, её сыграл профессиональный наездник Иван Стругачев, появляется в клипе эффектно – верхом на коне. Правда, не на белом, а на рыжем, что придаёт ещё больше огня истории любви.

«Мы хотим сделать солнечный летний клип, – рассказал на площадке режиссёр Рустам Романов. – На его создание вдохновили глубокие стихи Михаила Гуцериева. Мы стараемся, чтобы каждое слово песни находило отражение в визуальных образах. И, конечно, восхищает природа: мы надеемся передать её чистоту, дух свободы, любви».

В клипе заняты две актрисы: дочь (в юности) – Светлана Кислая, мама – Анна Арланова. Ну а Татьяна Буланова исполнила роль повзрослевшей Дочери, от лица которой и идёт повествование.

Судя по деталям реквизита, начало киноистории можно отнести к 70-м годам прошлого века. Но в целом режиссёр создаёт в клипе пространство вне времени. Сюжет содержит немало поэтических метафор: белая скатерть как олицетворение начала жизненного пути, наливное яблоко – образ искушения и страсти, зеркало – символ души.

Женским образам в клипе уделяется максимум внимания. Сюжетная линия прослеживает весь жизненный цикл: девочка, девушка, женщина. Режиссёр постарался показать связь поколений, перенести на экран весь свет и тепло, который женщина несёт в этот мир. Роскошные панорамы природы, палитра пастельных костюмов и декораций в стиле этно подкрепили эту идею.

«Я очень благодарна Михаилу Гуцериеву за его стихи. Это действительно поэзия, а не текст для песни. Стихи, которые можно читать без музыки даже, и останется глубокий смысл. Может быть, где-то он даже будет ещё более глубоким, – говорит певица. – Хочу также отметить работу костюмеров. Я не всегда бываю я довольна тем, что предлагают художники по костюмам. Но в этот раз всё совпало, так красиво! У меня получаются потрясающие образы».

Клип Татьяны Булановой – клип о красоте женщины, её душе.

Предыдущая статья
«Остров Мечты» подвёл итоги фестиваля «Лета яркого цвета»
Следующая статья
«Я в России»: певица Наталия Иванова представила новый трек

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru