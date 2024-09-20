В новом клипе Татьяны Булановой «Мама моя милая» раскрыли красоту женщины

Блестящим итогом лета в творчестве Татьяны Булановой стала премьера клипа «Мама моя милая». Релиз одноимённой песни на стихи поэта Михаила Гуцериева и музыку Андрея Ктитарева и Сергея Ревтова состоялся 19 сентября. Почти сразу певица приступила к съёмкам видео, режиссёром которого выступил Рустам Романов.

Песня раскрывает вечную тему поколений с позиции их восприятия любви, её понимания, её драматургии. В центре внимания режиссёра клипа – две героини, мать и дочь. Юная девушка впервые влюблена. Мать хочет уберечь свою дочь от ошибок, но избежать их, увы, нельзя.

Татьяна Буланова посвятила эту песню памяти своей мамы. Поэтому тема воспоминаний стала одним из основных лейтмотивов сюжета фильма.

«Я спела в память о своей матери – Нине Павловне Булановой. Именно мама привила мне любовь к музыке и пению, да и сама очень любила петь. Она была самым главным человеком в моей жизни», – поделилась певица.

Для съёмок было выбрано удивительное место в г. Можайске Московской области – ранчо «Аванпост». Здесь расположены конная база и экопарк. На конюшне содержатся более 50-ти лошадей разных пород и редчайших мастей: соловые, мышастые, чалые и многие другие. Зрители смогут по достоинству оценить работу с животными в кадре. Исполнитель главной мужской роли, её сыграл профессиональный наездник Иван Стругачев, появляется в клипе эффектно – верхом на коне. Правда, не на белом, а на рыжем, что придаёт ещё больше огня истории любви.

«Мы хотим сделать солнечный летний клип, – рассказал на площадке режиссёр Рустам Романов. – На его создание вдохновили глубокие стихи Михаила Гуцериева. Мы стараемся, чтобы каждое слово песни находило отражение в визуальных образах. И, конечно, восхищает природа: мы надеемся передать её чистоту, дух свободы, любви».

В клипе заняты две актрисы: дочь (в юности) – Светлана Кислая, мама – Анна Арланова. Ну а Татьяна Буланова исполнила роль повзрослевшей Дочери, от лица которой и идёт повествование.

Судя по деталям реквизита, начало киноистории можно отнести к 70-м годам прошлого века. Но в целом режиссёр создаёт в клипе пространство вне времени. Сюжет содержит немало поэтических метафор: белая скатерть как олицетворение начала жизненного пути, наливное яблоко – образ искушения и страсти, зеркало – символ души.

Женским образам в клипе уделяется максимум внимания. Сюжетная линия прослеживает весь жизненный цикл: девочка, девушка, женщина. Режиссёр постарался показать связь поколений, перенести на экран весь свет и тепло, который женщина несёт в этот мир. Роскошные панорамы природы, палитра пастельных костюмов и декораций в стиле этно подкрепили эту идею.

«Я очень благодарна Михаилу Гуцериеву за его стихи. Это действительно поэзия, а не текст для песни. Стихи, которые можно читать без музыки даже, и останется глубокий смысл. Может быть, где-то он даже будет ещё более глубоким, – говорит певица. – Хочу также отметить работу костюмеров. Я не всегда бываю я довольна тем, что предлагают художники по костюмам. Но в этот раз всё совпало, так красиво! У меня получаются потрясающие образы».

Клип Татьяны Булановой – клип о красоте женщины, её душе.