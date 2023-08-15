В Новом Манеже представлена выставка «Театр и музей. Рождение чуда»

Московский Художественный театр правит балом в 2023 году и отмечает сразу три юбилея – 125 лет самому театру, 100 – музею МХАТ и 80 – alma mater – Школе-студии МХАТ.

Соединить театр, музей и одну из ведущих актерских школ – дело не самое простое. Тем не менее, вся команда выставочного проекта с заданием справилась. Три героя юбилея способны меняться и менять, сохранять и приумножать, поражать, удивлять. Театр, музей, Школа-студия – всё связано. Зрителя встречает водопад, сотканный из видеопроекций – ликов, лиц тех, кто были связаны с великим театром. Мысли, цитаты, взывающие к размышлению, театральные костюмы, в которых играли на сцене Иннокентий Смоктуновский, Ия Саввина, Ирина Мирошниченко, Наталья Тенякова, Евгения Ханаева, Вячеслав Невинный. У каждого – своя эмоция. Серьезность, насмешливость, аристократизм, королевская стать, купеческая основательность.

История и сегодняшний день – всё вместе, всё рядом. Фотографии, макеты сцены, эскизы декораций, реквизит, заметки, русская и зарубежная классика – Александр Островский, Жан-Батист Поклен (Мольер), Михаил Булгаков… Чайный стол с сервизом в духе «Дачников» Максима Горького, «Дяди Вани» Антона Чехова, система Станиславского, окна, из которых выглядывают мхатовские актеры – герои спектаклей. То – не только дни ушедшие, но и дни настоящие, самые разные – радостные, серьезные, славные.

Выставка завершит работу 22 сентября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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