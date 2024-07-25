В новом сезоне сериала «Условный мент-6» будет больше личных историй

Пятый канал начал съемки нового сезона детектива «Условный мент» с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной. Любовные треугольники, несостоявшиеся свадьбы, рождение детей, неожиданные кадровые назначения и слишком активный женсовет. В шестом сезоне в Охтинском районе продолжится привычная жизнь с коммунальными авариями, криминальными происшествиями, борьбой за власть и влияние, личными драмами и переживаниями.

Главное отличие нового сезона – множество личных историй, которые затронут жизнь каждого персонажа. Зрители увидят целую вселенную отношений и эмоций. Сценаристы предложили большой спектр человеческих судеб: от любовных страстей и интриг до личных трагедий и разборок по бизнесу.

У возлюбленной Рыжова неожиданно объявится бывший муж, которого считали погибшим. Вернувшись, он будет активно бороться за сына, не гнушаясь шантажом.

Мама Арины Гордеевой займется личной жизнью своей дочери, для чего будет периодически знакомить её с потенциальными женихами. На симпатичную участковую обратит внимание новый сотрудник администрации. Честный и неподкупный чиновник уже в первые дни начнет конфликтовать с Вороном. Конечно же Гордеева будет помогать ему в разборках с криминалом, а он — увлеченно помогать Арине в ее расследованиях.

Изменения на личном фронте ждут и Геру Конюхова.

Егор Бакулин, актер сериала «Условный мент»:

— Мы от души поздравляем всех наших телезрителей с началом работы над новым, уже шестым, сезоном сериала «Условный мент»! Рады, что с каждым годом у наших героев появляется всё больше и больше друзей. Торжественно обещаем, что в премьерных эпизодах Гера вместе с мамой и Снежаной подготовят для вас очень много весёлых сюрпризов. Мы будем делать всё для того, чтобы у зрителей после просмотра нашего сериала всегда было хорошее настроение! Всем здоровья и добра! Ваши Конюховы!

Гера избавится от опеки Ольги Олеговны, но вскоре поймет, что стало только хуже.

Великанова уйдет на повышение в администрацию и развернет бурную деятельность, правда, не совсем ту, которую от нее ждал глава Данилов. Она организует в районе Женсовет. В его состав войдут Арина Гордеева, тетя Маша, Ольга Олеговна, Марина Солнцева, Надежда Смыслова. Дамы начнут активно участвовать в жизни района, а потому жителям будет не скучно.

Рыжова в «Жилкомсервисе» ждет неприятный сюрприз. Место Великановой займет уволенный из администрации Клещев. Так что каждый рабочий день бывшего оперативника будет начинаться с конфликтов. Немало переживаний добавит и дочь. Девушка влюбится, но Рыжов будет категорически против выбора Марины. Чем так не устроил «условного мента» жених, зрители узнают в новом сезоне.