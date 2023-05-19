В Новороссийске стартовали съёмки сериала «Бим-3», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. Третий сезон остросюжетного проекта режиссёра Павла Дроздова о капитане полиции Климове, компаньоном которого во всех передрягах является пёс по кличке Бим. В главных ролях – Денис Никифоров («Бой с тенью», «Молодёжка») и ландсир Форвард.

В новом сезоне отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. В Феодосии же провели укрупнение, и теперь эту территорию контролирует керченское отделение. Климова и его коллег ждут удобные рабочие места в большом и светлом помещении, хорошие квартиры. Однако герои не перестают ностальгировать по привычным местам.

Капитан Климов и его напарник пёс Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате. Она же надеется, что Макар начнёт воспринимать её не только как друга. Лёха страдает из-за разлуки с Ингой, и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить головорезов.

Павел Дроздов, режиссёр-постановщик:

– Подготовка к съёмкам заняла достаточно много времени. Мы поняли, что нам необходимы новые локации, новые истории. Одна из особенностей третьего сезона – мы значительно больше узнаем о семейных тайнах наших героев. И, конечно, самый главный герой – Бим – все так же прекрасен, весел. Он еще больше подрос, совсем повзрослел, возмужал, стал большим серьезным псом. Красавец, под стать своему хозяину Макару.

События фильма будут развиваться на фоне главных достопримечательностей Новороссийска и окрестностей: Цемесской бухты, Абрау-Дюрсо, Широкой Балки и т.д. Запланированы подводные съемки и экшен-сцены погонь по горным дорогам.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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